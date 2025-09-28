Jubilej Jane Šušteršič: sproščeno v novo desetletje (Suzy)

Pevka in zmagovalka oddaje Slovenija ima talent Jana Šušteršič je 21. septembra praznovala 40. rojstni dan, ki ga je obeležila z nepozabno zabavo. »Praznovanje je bilo popolno, natanko takšno, kot sem si ga želela. Zamislila sem si nekakšen piknik na prostem, v družbi najdražjih ljudi. Prav to se je zgodilo na zadnji sončen oziroma vroč dan v tem letu. Bilo je lepo in sproščeno,« strne misli po rojstnodnevnem praznovanju. Tega se je udeležilo kar nekaj glasbenikov, a presenetljivo nihče ni prijel za mikrofon in zapel. Niti Jana.

»Očitno smo bili še vsi malce dopustniški ali smo že siti nastopanja in na takšnih druženjih raje uživamo. Jedli smo, pili, balinali in se sproščali,« se namuzne. V štirideseta je zakorakala odločno, predvsem pa si želi v novem desetletju neobremenjeno uživati. »Pred nekaj meseci sem premišljevala o letih in staranju. Spraševala sem se, ali sem v življenju res tam, kjer si želim biti, in katere so še tiste stvari, ki si jih želim narediti. Včasih imam občutek, da sem živela že dvajset življenj, a najpomembneje je, da se počutim odlično, srečno in blagoslovljeno, ker imam ob sebi čudovite ljudi, v sebi pa otroško energijo!«