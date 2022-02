Joži in Miha Ledinek: Komur stojiš ob strani, ostane ob tebi (FOTO)

Zlato poroko jima je na Šmarni gori osvetljevalo zlato sonce. Joži in Miha Ledinek, šmarnogorska angela, kot ju je med obredom v šmarnogorski cerkvi poimenoval župnik Franc Mervar, sta obnovila zaobljube, ki sta si jih v Trbovljah dala kot zelo mlada, pri dvajsetih letih. Kmalu po poroki sta se preselila v Tacen pod Šmarno goro, hitro za tem pa še za 350 višinskih metrov više.

Zlatoporočenca sta še enkrat stopila pred oltar, tokrat ob soncu in množici nedeljskih obiskovalcev Šmarne gore.

Spoznala sta se na gostinski šoli, zato sta kot gostinca skupaj zagrizla v profesionalno pot. Do danes je Šmarna gora zrasla v najbolj obiskan vrh v Sloveniji. Komur stojiš ob strani, ostane ob tebi. Če s skupnimi močmi postaviš na noge gostilno in dediščino Šmarne gore ter veliko družino, se petdeset let skupnega življenja hitro obrne. Miha pravi, da ga danes ne bi bilo na Šmarni gori, če bi Joži takrat rekla ne njegovi pobudi. Pa sta skupaj gradila, najprej gostilnico, pozneje, če ne kar istočasno in z roko v roki, pa sta poslanstvo videla tudi v obnovi in ohranjanju celotne kulturne dediščine, ki krasi ta vrh.

Ob zlatem jubileju so se okrog njiju zbrali sami domači od blizu in daleč. Hčerki Ana Nuša in Špela, vseh sedem vnukov, prijatelji brlogarji, kot si pravijo, s katerimi skupaj preživijo kakšen dopust, med letom pa najdejo veliko priložnosti za bogatenje vezi.

»24 ur na dan sva skupaj že petdeset let.«

»24 ur na dan sva skupaj že petdeset let,« je bil pred obredom prešerno razpoložen Miha Ledinek. Z radostjo je pred oltar ponovno popeljal svojo življenjsko sopotnico. Kot običajno je bilo na nedeljsko dopoldne na Šmarni gori ogromno ljudi, pa sta se vmes tudi malo iskala. Ko sta se spet našla, je Joži hudomušno pripomnila: »Iskala sem te po vsej Šmarni gori. Srečala sem ogromno moških. Ampak si ti od vseh še vedno najboljši. Spet te bom vzela.«

V družbi hčerk Ane Nuše in Špele s partnerjema in vsemi sedmimi vnuki

Ana Nuša je s solzami v očeh mami in očetu zaželela še na mnoga leta.

Z radostjo je Miha pred oltar spet popeljal svojo življenjsko sopotnico Joži.

Okrog njiju so se zbrali prijatelji brlogarji, kot si pravijo, s katerimi skupaj preživljajo tudi dopust.