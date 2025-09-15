Jože Robežnik: »Včasih se je prav fino osmešiti!« (Suzy)

  • Delo d.o.o.
    Jože Robežnik: »Včasih se je prav fino osmešiti!«

    Z masko za občudovanje podvodnega sveta je vsekakor poskrbel za smeh.
    Jože zna izvabiti smeh na svoj račun.

    R. S., foto osebni arhiv/Facebook, Žiga Culiberg
     15. 9. 2025 | 21:00
    Voditelj si je pred jesensko sezono oddaje Nedeljsko popoldne zadal prav posebno misijo: da se spravi v malce nerodni položaj. Pri tem je Jože Robežnik dejal, da se je menda fino v življenju kdaj tudi osmešiti. Vsekakor je takšna aktivnost blagodejna za krotenje ega in spravljanje ljudi v dobro voljo, torej ima dvojni pozitivni učinek.

    Z masko za občudovanje podvodnega sveta je vsekakor poskrbel za smeh, samo upamo, da si je pred tem ogledal jadransko ribje kraljestvo. Na suhem dihati po cevki je svojevrstni izziv, ki pa lahko pripomore k še večji pljučni kapaciteti. Ta mu vsekakor koristila pri vlogi gostitelja v studiu, kjer bosta z Bernardo Žarn že kmalu začela pogovore s slavnimi in uspešnimi gosti.

     

