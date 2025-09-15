Jože Robežnik: »Včasih se je prav fino osmešiti!« (Suzy)

Voditelj si je pred jesensko sezono oddaje Nedeljsko popoldne zadal prav posebno misijo: da se spravi v malce nerodni položaj. Pri tem je Jože Robežnik dejal, da se je menda fino v življenju kdaj tudi osmešiti. Vsekakor je takšna aktivnost blagodejna za krotenje ega in spravljanje ljudi v dobro voljo, torej ima dvojni pozitivni učinek.

Jože zna izvabiti smeh na svoj račun.

Z masko za občudovanje podvodnega sveta je vsekakor poskrbel za smeh, samo upamo, da si je pred tem ogledal jadransko ribje kraljestvo. Na suhem dihati po cevki je svojevrstni izziv, ki pa lahko pripomore k še večji pljučni kapaciteti. Ta mu vsekakor koristila pri vlogi gostitelja v studiu, kjer bosta zže kmalu začela pogovore s slavnimi in uspešnimi gosti.