Glasbenik Jože Potrebuješ je te dni izjemno čustven. Njegova mlajša hči Eva namreč končuje srednjo šolo in začenja novo življenjsko poglavje. Gimnazijka je pred dnevi kot prava princesa zablestela na maturantskem plesu ob ponosnem očetu, mami Andreji in starejši sestri Petri, in čeprav je bilo sprva videti, da se bo glasbenik stežka udeležil maturantskega plesa, ki je nekakšen simbolni prehod v odraslo življenje, saj si je dan pred njim na nogometni tekmi poškodoval gleženj, pa tega ni želel zamuditi za nič na svetu. Stisnil je zobe »Večer prej sem preživel na urgenci in v resnici me ...