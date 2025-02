»To me poleg glasbe in študija zelo zanima in se mi zdi lep način, da se povežem s svojimi poslušalci,« pove sin znanega glasbenika Alana Viteziča, člana zasedbe Društvo mrtvih pesnikov. Za Emo se je odločil, ker jo spremlja že vse življenje, zdi se mu tudi odlična odskočna deska za še ne uveljavljenega glasbenika. Pred tremi leti je nastopil na Emi Freš, kjer je dobil prvo televizijsko izkušnjo z nastopanjem. »Vesel sem, da sem odraščal v družini, ki me je vedno podpirala pri mojih interesih. Z glasbo ni bilo nič drugače. Ko sva bila s sestro otroka, je bila ona glasbeno bolj aktivna in pel...