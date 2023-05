Joker Out: Zgodba po kateri hrepeni svet

Letos prav s posebnim čustvenim nabojem spremljam evrovizijsko dogajanje. Joker Out so moji dobri prijatelji in zdi se, da smo po dolgem času brez pretiranih pripomb, kritik in sovražne nastrojenosti naše predstavnike pospremili na štirinajstdnevno tekmovalno ekspedicijo. Fantje so upravičili zaupanje domače javnosti, da lahko računamo nanje, saj so pokazali visoko raven muzikalnosti, razgledanosti in nalezljive mladostniške energije. Njihov potencial so opazili tudi velikani svetovne medijske scene, in četudi v domovino ne bodo prinesli tako želene zmage, so si ustvarili temelje za odmevno me...