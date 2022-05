Johnny Depp in Amber Heard: zvezdniško sojenje stoletja

Po pravici povedano smo najbrž že vsi siti njune drame. Po tem, ko je Johnny izgubil tožbo proti britanskemu časopisu The Sun, ki je pisal, da je pretepal ženo, namreč poteka sojenje Amber, ki jo igralec toži za 50 milijonov dolarjev, ker je spisala kolumno za časopis, v kateri je trdila, da je žrtev družinskega nasilja.

Nekaj najbolj šokantnih podrobnosti s sojenja: *Na Johnnyjevi strani zakonske postelje se je znašlo človeško blato, za katero je prepričan, da je Amberino delo. *Igralec je prijateljem pošiljal sporočila, v katerih so razpravljali o tem, kaj bi naredil z njenim truplom. *Amberina nekdanja asistentka je pričala o tem, kako malo ji je igralka plačevala in se drla nanjo ter ji pljuvala v obraz. *Njuna zakonska svetovalka je pričala, da sta bila v toksičnem razmerju in da je bila Amber ponosna, kadar ji je uspelo Johnnyja zvleči v prepir. *Johnny je pričal o materini zlorabi v otroštvu in tem, da je Amber grozila s samomorom, če jo bo zapustil. *Med odvajanjem od drog in alkohola Amber možu ni hotela dati zdravil, ki so pomagale pri odtegnitvi, čeprav je moledoval zanje. *Igralka trdi, da je bila tudi žrtev spolnega nasilja, pri čemer naj bi Johnny uporabil vrat steklenice.

Igralka naj bi namenoma ustvarjala neresnične govorice o njem in blatila njegov ugled, da bi mu uničila kariero, saj je izgubil kar nekaj vlog in pravi, da je bil celo sam žrtev nasilja. Amber pa 'v zameno' toži Johnnyja za 100 milijonov zaradi klevetanja.

Johnny je na sodišču povedal, kako je med snemanjem prizora poljuba začutil nekaj, česar ne bi smel, glede na to, da je imel takrat z Vanesso Paradis že dva otroka, Amber pa je bila v zvezi s fotografinjo Tasyo Van Ree.

Amber in Johnny na sodišču: tako kot Brad in Angelina se prepirata že od leta 2016, čeprav sta že uradno ločena.

Zapustila sta partnerja in se pognala v zvezo, ki je trajala dobrih pet let, poročena pa sta bila le 15 mesecev. Ob vlogi za ločitev je Amber vložila tudi zahtevo za prepoved približevanja, saj naj bi jo on pretepal.