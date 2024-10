Joaquin Phoenix: pol stoletja intenzivnih zgodb (Suzy)

Rodil se je kot tretji v družini s petimi otroki za najstarejšim Riverjem in drugorojeno Rain ter pred Liberty in Summer. Vsi otroci so imeli imena, povezana z naravo, le on je bil Joaquin, zato se je počutil zapostavljenega in je nekaj časa vztrajal, da ga kličejo Leaf. Družinski priimek je bil sicer Bottom, a so ga starši leta 1979 spremenili v Phoenix.

Ko je prijokal na svet, so bili njegovi starši že člani kulta Božji otroci, ki so ga zapustili šele pet let po njegovem rojstvu. Preselili so se v Los Angeles in tam so vsi otroci kmalu začeli nastopati kot igralci. Imel je osem let, ko je prvič igral, in pravi, da je takrat začutil največjo radost. Igral je vse do leta 1993, ko je njegov brat River umrl zaradi prevelikega odmerka, star komaj triindvajset let. Joaquinov klic na nujno številko so mediji nenehno predvajali in družina se je pred žarometi umaknila v Kostariko, da so v miru žalovali.

Z družino (mamo, sestrami, partnerji in njegovo Rooney) so zadovoljno pozirali leta 2020, ko je Joaquin naposled prejel oskarja.

Na platna se je vrnil leta 1995 v filmu Ženska za umret, v katerem je igral fanta, ki ga starejša ženska (Nicole Kidman) zapelje in prepriča v umor. Vse bolj se je uveljavljal in navdušil v Gladiatorju, za katerega je prejel nominacije za oskarja, bafto in zlati globus. Z znanim režiserjem M. Nightom Shyamalanom je sodeloval v filmih Znamenja in Vas ob gozdu. Kot Johnny Cash v Hoji po robu je dobil zlati globus za glavnega igralca ter grammyja za album glasbe, ki jo je posnel za ta film. Leta 2010 je naznanil, da se bo upokojil in postal raper, a je bila to le marketinška poteza za njegov novi film.

Kot petnajstletnik v komediji Starševstvo

Navdušil je z vlogo Johnnyja Casha ob Reese Witherspoon, ki je igrala njegovo ženo June.

Poleg številnih vlog svoj glas rad posodi dokumentarcem, ki se ukvarjajo s pravicami živali. Za svoje delo je prejel ne le humanitarno nagrado, pač pa tudi nagrado za izjemno pripovedovanje. Leta 2019 se je proslavil kot Joker, za vlogo je končno, v četrto, dobil oskarja. Od tedaj snema večinoma neodvisne filme, razen vloge Napoleona in drugega dela Jokerja.

Leta 2016 se je po štirih letih prijateljstva zaljubil v igralko Rooney Mara in jo tri leta pozneje zaprosil. V zvezi sta se jima rodila dva sinova, prvorojenega Riverja sta poimenovala po njegovem preminulem bratu, imena drugega pa še nista razkrila. Septembra letos jo je v nekem podkastu imenoval za svojo ženo, par pa najraje živi odmaknjeno življenje.