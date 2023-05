Joan Collins je neuničljiva mačka Hollywooda

Čeprav bo 23. maja praznovala že 90. rojstni dan, je Joan Collins videti veliko mlajša. Kar nekaj zaslug za to pripisuje svojemu 32 let mlajšemu možu Percyju Gibsonu, s katerim sta poročena že enaindvajset let.

Rodila se je v Londonu in se pri devetih letih zaljubila v odrske deske, ko je nastopila v Ibsenovi drami Hiša lutk. Po šolanju na Kraljevi akademiji dramskih umetnosti je pri sedemnajstih podpisala pogodbo z britanskim filmskim studiem in začela snemati. Igrala je v številnih filmih in bila pogosto tudi razočarana, med drugim naj bi igrala Kleopatro, vlogo, ki so jo potem namenili Elizabeth Taylor.

Mož Percy skrbi, da je vedno mladostna.

Leta 1981 je dobila največjo vlogo, s katero je prišla do skoraj vsake dnevne sobe na svetu: kot Alexis Carrington v Dinastiji je živce žrla vsem, ki se niso mogli odtrgati od te najbolj znane žajfnice. Vlogo je dobila v veliki meri zato, ker jo je zavrnila Sophia Loren, za kar se ji je zahvalila, ko je prejela emmyja za najboljšo igralko. Prav njena upodobitev maščevalne nekdanje žene je bila kriva, da je nadaljevanka postala takšna uspešnica, njena kariera pa se je zato le še vzpenjala.

Poročila se je petkrat, ima tri otroke in tri vnuke. Do sedaj je posnela 72 filmov, trenutno pa snema film, v katerem naj bi igrala kontroverzno vojvodinjo, ločenko Wallis Simpson, zaradi katere se je kralj Edvard VIII. odpovedal prestolu. Nastopa tudi v televizijskih nadaljevankah in vprašanja o svoji upokojitvi jemlje kot žalitev. »Leta niso pomembna. Pomembno je, kako si videti, kako se počutiš in obnašaš. A po drugi strani mi že od 38. leta pravijo, da sem starejša ženska,« je ogorčena. »Še vedno se počutim kot štiridesetletnica, zato ne razumem, kaj se gredo.«

Njena mlajša sestra Jackie je bila znana pisateljica ljubezenskih romanov.