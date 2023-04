Jim Parsons praznuje

Igralec, ki ga najbolje poznamo kot Sheldona iz nanizanke Veliki pokovci, je pred kratkim praznoval petdeset let. Tako kot njegov lik se je Jim Parsons rodil v Teksasu, oboževal pa je komične nanizanke, kot so bile Pri Huxtablovih in Družinske vezi. Po študiju dramske igre je počasi začel z manjšimi vlogami na odrskih deskah in televiziji.

Posnel je približno trideset pilotnih delov za različne nanizanke, ki jih televizijske mreže nikoli niso odkupile, dokler se ni preizkusil v vlogi Sheldona Cooperja, s katerim ni imel veliko skupnega, a ga je močno zanimal. Imel je dolge vrstice zapletenih besedil z ritmičnim dialogom, pri katerih je moral v trenutke tišine stisniti še kakšne geste ali obrazno mimiko.

V vlogi je vztrajal kar dvanajst let, od osme sezone naprej je za eno epizodo zaslužil skoraj milijon evrov, naposled pa naznanil, da je zavrnil pogodbo za 45 milijonov evrov za trinajsto in štirinajsto sezono, zato so nadaljevanko leta 2019 zaključili. Od tedaj nastopa v filmih in na odru ter uživa v zasebnem življenju.