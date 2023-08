Jezični Dragićevi: tri generacije košarkarjev (Suzy)

Ne samo ljubezen do iste športne discipline, pri Dragićih se iz roda v rod prenaša tudi identična navada, nekakšen zaščitni znak pri izvajanju prostih metov na koš. Prvi je to jezično akrobacijo osvojil najstarejši iz košarkarske rodbine. Od Gorana jo je povzel brat Zoran, zdaj pa še njegov sin Mark.

Prav ljubko ga je bilo opazovati med odmorom prijateljske tekme, ko je Slovenija gostila reprezentanco Črne gore. Spretno se je podil po parketu in pred polnimi tribunami kazal svoje veščine. Potem pa vrgel proti obroču in si pri tem pomagal z zdaj že družinsko gesto. Kazanje jezička nima nič skupnega z neolikanim vedenjem, ampak si s tem pomagajo pri natančnosti. In ker je doseganje točk edino, kar v tej igri šteje, jim tega nikakor ne smemo zameriti.