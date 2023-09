Jesensko enakonočje: Iskanje ravnovesja in harmonije (Suzy)

Vodilo meseca bo iskanje ravnovesja skozi odnose, saj odnosi z drugimi zrcalijo nas same. V tem obdobju se srečujemo na pol poti, pripravljeni smo na kompromise in pogajanja, da bi dosegli skupno ravnovesje. Tehtnica nas uči najti srednjo pot med različnimi stališči in vzpostaviti harmonijo, ne da bi pri tem izgubili svojo identiteto. Ta čas lahko mnogim prinaša posebne izzive, saj bi odločanje lahko postalo zahtevno, ker tehtnica pretehta vse strani situacije, zato se zdi včasih ta proces neskončen. V tem obdobju bodimo taktični, strpni in družabni ter pozorni, da ne zanemarimo nobene strani ...