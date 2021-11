Jesenske tegobe in radosti Saše Lendero

Jesen običajno ni njen najljubši letni čas, še posebno če ji ga pokvarijo malomarni ljudje, ki slabo skrbijo za živali. Saša Lendero je namreč velika podpornica in ljubiteljica vseh živih bitij, še najbolj pri srcu pa so ji tista, ki ne morejo skrbeti zase.

Brez pomislekov se angažira z donacijo za zavetišča, kjer rešujejo življenja zapuščenim in mučenim hišnim ljubljenčkom ter drugim živalim. Ob tem se zahvaljuje vsem, ki se odzovejo in rešujejo nebogljena bitja, ko malomarnežem odpovedo vest, srce, odgovornost in sočutje. Nato, ko se čustveno izprazni zaradi krutih zgodb, pa se odpravi na sprehod, da si nabere novo energijo. In četudi melanholija jesenskih dni ni ravno po njeni volji, zna najti tudi v tem nekaj zase.

»Današnji dan je bil resnično čudovit. Hrustljavo svež, obsijan s soncem in tisto magično oranžno svetlobo, ki je preprosto čarobna. Krasno slovo od oktobra,« je Saša obeležila nov list na koledarju.