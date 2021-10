Jesen je čas za pljuča

Katero čustvo je sedaj v ospredju? Žalost, a tudi skrbi, strahovi in celo veliko jeze je mogoče opaziti. Ste morda bolj vzkipljivi kot sicer? Vaša toleranca ima nižji prag ali ste morda žalostni, razočarani, ne vidite izhoda … Vsa ta čustva so znak neravnovesja v naših telesih, zato je zelo priporočljivo narediti jesensko razstrupljanje, nastaviti kompas ter v sebi poiskati mir in radost …



Rahlo slana in pikantna hrana



Hrana je naša energija či, ki jo potrebujemo za delovanje, zaščito telesa pred klimatskimi vplivi in negativnim čustvovanjem. Strah uničuje ledvice, ki so baterija našega telesa. Življenjsko energijo imamo shranjeno v nadledvičnih žlezah, po tradicionalni kitajski medicini pa smo zdaj v času pljuč. Pljuča so naš dih.

gomoljna juha

Zaradi ogromno skrbi je na udaru tudi vranica. Zato je pomembno, da sedaj krepimo: vranico, ledvice in pljuča. Rahlo slana in pikantna hrana nam bo v pomoč pri obnavljanju ledvic in pljuč, v dopoldanskem času pa poskrbimo še za vranico s sadjem, ki nam ga narava sedaj ponuja.

Njihov čas je med 3. in 5. uro zjutraj



Jesen prinese sušo – in to je čas za pljuča. Njihova barva je bela, povezana so s kovino in okus, ki je povezan z njimi, je pikanten. Čas delovanja pljuč je med 3. in 5. uro zjutraj, delujejo pa v povezavi z debelim črevesjem, ura katerega je med 5. in 7. uro zjutraj, ko naj bi šli vsak dan na blato. Bodite pozorni, če se v tem času zbudite, kašljate, ste nemirni.

Telo vam na ta način sporoča, da prihaja do neravnovesja v enem ali obeh od omenjenih organov, lahko zaradi nepredelane in nakopičene žalosti, neravnovesja energije, zasluzenosti. Telo vam kaže, da je čas, da se posvetite krepitvi in predelovanju negativnih čustev, spremenite prehrano in se primerno gibate. Pljuča so kisik za vse organe, med drugim nadzirajo kisik v krvi. Pravimo jim tudi mojster energije, saj so osnova za dihanje in elastičnost kože, lepa koža pa je sinonim za dobro delovanje pljuč.

Krepijo kožo in lase, vladajo nosu



Morfološki tip pljuč prepoznamo po svetli porcelanasti polti, pegavosti, lahko je to tudi rdečelasa oseba. Običajno so to bolj suhi/vitki in ravni ljudje, ki se zravnano držijo, so širših ramen, ozkih bokov, oči jim rahlo izstopajo navzven. Ne potijo se veliko. Pljučni tip je precej izsušen, zato je pomembno, da dovolj pije – po požirkih toplo vodo ves dan.

Pljuča krepijo kožo in lase, vladajo nosu. Dermatitisi in alergije so povezani z deficitom pljuč, prav tako zastrupitve, herpes, črevesne težave, ki se pokažejo kot madeži na koži in druga kožna znamenja.

Čustva, ki vladajo pljučem, so žalost, depresija, melanholija, jok. Ko so pljuča v deficitu, je človek pesimističen, zaskrbljen, zelo sočuten, občutljiv in senzibilen. Lahko pride do kašlja, alergije, izcedka iz nosu, angine, bronhitisa, pljučnice, laringitisa, luskavice, atopijskega dermatitisa, izsušenosti kože, las in sluznice, astme, gripe, hiperventiliranja in drugih težav. Vse napake, ki jih počnemo pri prehrani, se zrcalijo na koži.

Tudi to, s kakšno vodo se prhamo, se odraža na naši koži in laseh – 75 odstotkov telesa namreč sestavlja voda, zdaj pa smo v času pljuč in suše. Tako lahko pozabimo piti vodo, saj ni vročine, a hkrati še ni kurjave, mi pa nismo toliko žejni, čeprav naše telo potrebuje vsakodnevno kakovostno živo vodo, povprečno dva litra na dan. Čaji, sokovi in juhe niso voda, saj imajo drugačen vpliv.

Hrana, ki jih krepi



Hrana, ki krepi pljuča, je oves, rumeno proso, paprika, kokošja juha, gorčica, pekoča paprika, poper, ingver, žafran, mandeljni, breskve, kutine ... Pikanten okus premakne energijo navzven in navzgor. Kisel okus okrepi pljuča.

Kaj pljuča zasluzi? Moke, mlečni izdelki in tudi sladkor. Naj bodo na jedilniku samo občasno za zajtrk.

Kako vemo, da so naša pljuča energijsko močna? Opazujmo se. Če je naš imunski sistem močan, je naša koža čista in lepa. Takrat tudi žalosti ne podležemo prehitro, počutimo se močne in dihamo s polnimi pljuči.

Žalost je večinoma povezana s preteklostjo, s katero so prav tako povezana jetra. Eno je zdrava jeza, ki nas premakne iz stanja žalosti, da lahko naredimo spremembo, korak naprej, drugo pa je jeza, ki nas omejuje in se morda celo stopnjuje. Jesensko razstrupljanje v času pljuč krepi naša jetra in razbremeni telo, odpravlja jesensko utrujenost, krepi imunski sistem. V tem času razsluzimo telo, da ne prihaja do prehladov in bolezni, povezanih s pljuči.

Juha iz gomoljne zelene Sestavine * 1 por * 1 večji gomolj zelene * 8 dl vode * 1 zvrhana žlica mandljevega masla * olivno olje, sol, limonski timijan, sveže mleti črni poper, muškatni orešček Postopek Por drobno sesekljamo in popražimo na olju. Dodamo narezano zeleno, malo popražimo, nato pa zalijemo z vodo (lahko tudi jušno osnovo) in dodamo začimbe. Zavremo in kuhamo 15 minut. Malo pred koncem kuhanja dodamo mandljevo maslo in limonov sok. Odstavimo, nekoliko ohladimo, prelijemo v mešalnik, zmešamo ter sesekljamo do gladkega. Na koncu lahko dodamo svež drobnjak in malce olivnega olja.

Vedno je pravi čas za začetek in spremembo, začnimo danes! In kar je najlepše – vsak od nas, vsak zase ima svojo čarobno paličico za zdravo in vitalno telo. Vsak ima v sebi moč samozdravljenja. Uporabimo jo!

S čim se lahko razvajamo v tem letnem času? Bela in pikantna hrana krepi pljuča, npr. gomoljna zelena. Juha iz nje je zame kraljica juh, tik za njo je dobra zdrava kokošja juha, ki je antibiotik za pljuča.

(P)ostanite zdravi.

Apolonija Infinity of Chi,

certificirana osebna svetovalka tradicionalne kitajske medicine II. stopnje

www.apolonijainfinity.com