Jesen bo čustvena in energijsko močna (Suzy)

S svojimi neštetimi barvitimi odtenki nas narava nežno opominja, da je vsak izmed nas delček mozaika različnih barv in kot tak pomemben del celote, sveta, vesolja, življenja … Se zavedate lastne pomembnosti? Se zavedate moči, ki jo morda prelagate v tuje roke?

Dogodki leta 2023 nas želijo spodbuditi k razmišljanju z lastno glavo. Seštevek letnice je 7, to pa je število, ki simbolizira učenje, osebno rast, duhovni razvoj in resnico. Raziskujmo in ne verjemimo vsemu, kar preberemo. Danes res ni težko preveriti kredibilnosti informacij, katerih smo deležni na vsakem vogalu.

Vprašalnik za vas

Vse leto nam pomaga na naši poti rasti. Kako smo lahko danes boljši, kot smo bili včeraj? Zapisala sem vam nekaj vprašanj, na katera si poskušajte odgovoriti.

Dogodki leta 2023 nas želijo spodbuditi k razmišljanju z lastno glavo.

1. S čim hranite svoj um?

Kakšne filme radi gledate, katerim nadaljevankam sledite? Kaj vam subtilno sporočajo? Katere knjige berete, podcaste poslušate, vsebine na družabnih omrežjih prebirate in absorbirate? Katero hrano in pijačo, ki krepi delovanje uma, uživate in koliko toksinov vnašate v telo (kava, čokolada, sladila, meso itd)? Kje pridobivate novice o svetu in dogajanju v Sloveniji? Koliko časa meditirate in kaj še počnete, da bi svoj um razstrupili, odpočili in hranili s kakovostnimi informacijami, nauki in modrostjo?

2. S čim hranite svoje telo?

Koliko se gibate ter kako? V kakšnem položaju sedite in spite? Kakšno hrano uživate? Katera vam ne dene dobro? Kaj počnete za globoko sprostitev telesa? Kaj počnete, da bi okrepili telo? Kako se oblačite? S katerimi kremami se mažete ter koliko ličil uporabljate oziroma koliko kemije tako vnesete v telo prek kože? Ste veliko na svežem zraku ali se gibate v zaprti telovadnici?

3. S čim hranite svoje srce?

Kakšni so odnosi, ki gradijo vaš vsakdan? Kakšen dvogovor namenjate sebi, kako se pogovarjate z najbližjimi, kak odnos imate s sosedi in sodelavci? Koliko dnevne podpore in pohvale prejmete? Kje najdete navdih? Koga spoštujete in občudujete ter zakaj? Kaj bi vam rekel otrok, ki ste nekoč bili? Kaj vam bo 102 leti star 'vi' dejal za te dni – vas bo pokaral ali pohvalil? Koliko časa in truda namenite svoji čustveni inteligenci in zrelosti?

4. S čim hranite svet?

Kakšen prispevek ste v svetu okoli sebe? Kak svojim staršem? Kaj pa daljnim sorodnikom? In kaj darujete Sloveniji? Svetu okoli sebe v službi ali šoli? Koliko časa, truda in nesebične pomoči namenjate prijateljem? Znate sprejeti pomoč in kompliment? Bi dejali, da znate prositi za pomoč?

Čas, da uredimo vse, s čimer odlašamo

Kadar se težje soočamo z lekcijami, ki nam jih življenje položi pred noge, radi svoje obveznosti odlagamo, tudi založimo potrebne predmete. To na energijski ravni postanejo line, skozi katere naša energija uhaja. Čeprav tega morda ne občutimo, energija odteka prek vsega nedokončanega, neurejenega in predvsem prek zanikanja. Nato se rada pojavi še slaba vest in jeza, da še kar nismo storili 'tistega' in podobno. Jesen je idealen čas, da uredimo vse, s čimer odlašamo. Zavihajmo rokave in se lotimo dela. Še vedno se je izkazalo, da je bilo treba manj časa in energije, kot se nam je sprva zdelo. Občutek bo odličen!

Čustva iz preteklosti

September bo intenziven mesec. Predvidevati je mogoče, da bomo padli nazaj v čustva, katerih se otepamo. Mogoče bomo imeli dobesedno občutek, da smo 'čmoknili' v čustveni kotel. Nasvet: ne brcajte ihtavo okoli sebe, ne hudujte se vsevprek in ne smilite se sami sebi.

Čustva ozavestite, zavedajte se jih, prepoznajte, jih opredelite – in to je vse. Ne valjajte se v njih kot pujsek v blatu. Nič nimate od tega, da še sami stopnjujete, kar že občutite. Razumite, sprejmite – nato se odločite, ali želite to čustvo še naprej gojiti. Nikakor ne pozabite, da se septembra glava in srček kregata. Uporabite torej oba. Predvsem si dajte ponovno priložnost v nečem, nad čimer ste že obupali.

Prelomnica oktobra

Oktober nam prinaša nove priložnosti tam, kjer imamo občutek, da smo se zataknili. Obdaja nas energija samozavesti, zato uporabite ta čas, da se postavite zase in ste bolj učinkoviti. Če smo septembra počistili, bo oktobra čas za nekaj povsem novega.

November prinaša intuitivna sporočila

Mojstrski mesec prinaša intuitivne uvide in sporočila vaših vodnikov. Preživite več časa v naravi, v tišini svojih misli (ki nikoli niso ravno tiho, kajne?) ter izluščite pomembno sporočilo za svojo duhovno rast ter osebnostni razvoj. Zdaj je čas, da odpustite sebi in svetu.

Formula za izračun števila življenjske poti

Seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre

Primer: oseba, rojena 19. 6. 1967

19 + 6 + 1967 = 1993 1 + 9 + 9 + 3 = 22 = 4

Število življenjske poti 1

Najlaže zaključite tako, da greste naprej. Ne bodite presenečeni, če situacije/odnos/osebe, od katerih ste odšli, sedaj znova potrkajo na vaša vrata.

Število življenjske poti 2

Ugajali vam bodo bližina ter napotki drugih, namesto da bi se odmaknili in zares pogledali sebi v oči. Ne iščite več izgovorov, da nečesa res ne morete. Dovolj je bilo mlačnosti.

Število življenjske poti 3

Bujna domišljija je vaš blagoslov, a tudi izziv. Imejte jo na vajetih. Naj deluje le v pozitivno smer. Vprašajte se: koliko je možnosti, da je to res, ali si samo domišljam/se bojim?

Število življenjske poti 4

Previdnost je lepa čednost, strah pa zavora in nikoli opora. Ne ponavljajte preteklosti, kajti gremo v prihodnost. Prenehajte se prepričevati, da vam znova ne bo uspelo in da je vse narobe.

Število življenjske poti 5

Sprememba vam podarja občutek živahnosti. Uživajte v vsaki minuti, a vseeno ne pozabite na preteklost. Kdaj ste bežali pred svojimi čustvi in njihovo globino? Boste spet?

Število življenjske poti 6

Vedno znova je energija doma, gnezda in varnosti ljubezni izziv. Morda jo iščete na napačnih mestih? Tako ljubezen kot krivce, ki naj bi jo vam kradli ali napačno izkazovali.

Število življenjske poti 7

Spoštujte svojo resnico tako, da jo končno glasno poveste. Vaše življenje je vaše. Potrebujete dokaz? Ne čakajte nanj, poiščite ga sami. Saj niste drevo, zakoreninjeni na mestu.

Število življenjske poti 8

Bodite gospodar svojega življenja. Kam boste usmerili energijo? Kam jo usmerjate zadnjih devet let? Kakšni so rezultati? Bi v življenju kaj spremenili ali kaj končno storili?

Število življenjske poti 9

Konec je preporod. Seveda ne izsiljujte konca, da bi se znova rodili. Sprejmite vsa dejstva, preden zaprete vrata in se podate novemu naproti. Sicer bo tudi 'novo' kmalu postalo 'staro'.

Leto 2023 je čas spremembe globalne zavesti, ki se odvija prek spreminjanja globokih zapisov v podzavesti posameznika. Zveni zapleteno? Kratko in preprosto povedano: bolj bomo premagovali strah, šli ven iz cone ugodja in sledili dobremu, zrelemu ter predvsem krepili višje vibracije, lepši svet bomo ustvarili.

Naj bo jutri lepši, ker ste vi boljša oseba v njem.

Z ljubeznijo za vas, Lili Sorum.