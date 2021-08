Jernej Kuntner: Kralj slovenskih nanizank

Prisega na zdravo hrano in nič alkohola

Čeprav ni nikoli silil v (medijsko) ospredje, ježe desetletja eden najbolj prepoznavnih in delavnih slovenskih igralcev. Zaposlen je sicer v Lutkovnem gledališču Ljubljana, a ker je izjemno organiziran, se zna spretno dogovoriti še za kopico dodatnih projektov.Tako v Sloveniji skoraj ne posnamejo nanizanke, v kateri ne bi imel manjše ali večje vloge. Začel je v Teatru Paradižnik, nastopil je še v Pravem biznisu, TV dober dan, Pod eno streho, Naši mali kliniki, Usodnem vinu, Najinih mostovih pa tudi tole poletje preživlja pred kamerami. Zato so mu nekateri nadeli šaljivi vzdevek kralj slovenskih nanizank.Hkrati pa igralec veliko časa preživi še v studiih za sinhroniziranje risank, saj svoj glas posoja številnim junakom. Seveda pa vse to ne bi bilo mogoče, če igralec ne bi bil v dobri kondiciji – velikokrat ga boste srečali na kolesu, v bazenu in tekaških supergah. Povrhu pa prisega na zdravo hrano in nič alkohola!