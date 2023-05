Jernej Dirnbek: Kosilnica je lahko izjemen navdih

Seveda ne govorimo o koncu, njihov Jernej le dvomi, da bi jim lahko zares lahko uspelo nanizati še novih tisoč koncertov, čeprav so pošteno nabrušeni in v življenjski pripravljenosti. A nekaj je jasno, naslednji petek bo v Križankah izjemna 'čaga', ki je ne gre zamuditi. Nam se zdi veličastno, kako pa vi doživljate številko tisoč po več kot četrt stoletja dolgi glasbeni poti? Največji trik obletnic ali velikih mejnikov je, da ti po eni strani ponujajo zadovoljstvo in svojevrsten ponos, ker si jih uspel dočakati in doseči, po drugi strani pa se zavedaš, kako prekleto dolgo si že na poti. In k...