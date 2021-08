Jerica Zupan: Nove poslovne priložnosti in stres

Jerica Zupan je rojena z ascendentom v živahnih, odprtih, radovednih, zabavnih dvojčkih. Vladar Merkur je v kozorogu, kar malce prizemlji njeno družabno naravo in jo naredi bolj resno, odgovorno in ambiciozno. Luna in Sonce v zračnem vodnarju dodajata kanček naprednosti, posebnosti, celo ekscentričnosti. Jerica je moderna ženska, ki gleda naprej ter potrebuje občutek svobode tako pri delu kot zasebno. Rojstna karta Jerice Zupan Uspešno zna sodelovati, se povezovati z drugimi, vešča je sodobne tehnologije in tudi njena kariera združuje poudarjeno komunikacijsko žilico in okretnost na družabnih ...