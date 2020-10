Jerica Zupan: Nihče mi ne bo verjel, ko bom rodila

Karantena v šolah in vrtcih: to so zadnji podatki

Trenutno so okuženi trije otroci in 26 zaposlenih v vrtcih, v osnovnih šolah 62 otrok in 78 zaposlenih in v srednjih šolah 68 dijakov ter 15 zaposlenih. V karanteni je 48 vrtčevskih otrok, 499 učenk in učencev ter 132 dijakinj in dijakov, 29 zaposlenih v vrtcih, 139 v osnovnem in 18 v srednjem šolstvu, so sporočili z ministrstva za izobraževanje. Tudi v vzgoji in izobraževanju