Jerčin športni dan: Otroci bi še psa

Nič ni lepšega kot srečna družina. Sončno vreme in obisk slovenske obale pa je zgolj dodana vrednost, pravi Jerca Zajc, ki prosti čas najraje izkorišča za skupinske izlete.

S tremi otroki ima veliko dela, zdaj pa so jo začeli nagovarjati še za četrtega člana. Kot večina otrok bi tudi oni radi imeli hišnega ljubljenčka, najraje kužka, to pa bi pomenilo dodatno odgovornost in delo. Že tako je živahno pri hiši, s kosmatincem pa bi bila dinamika še bolj pestra, zato se je mamica odločila, da bodo z idejo o štirinožnem prijatelju še malce počakali.

Sama sicer obožuje živali, ampak se dobro zaveda, kaj to prinese, in tako se bodo morali njeni trije srčki do nadaljnjega zadovoljiti kar s plišastimi živalmi.