Jerca Legan in Lara Jankovič: osvežujoča svoboda golote (Suzy)

Za nekatere je golota način sprostitve in sprejemanja telesa, za druge neprijetna izpostavljenost. Prijateljici Jerca Legan in Lara Jankovič z njo nimata prav nobenih težav. Menita, da golota predstavlja simbol svobode, ki omogoča popolno osvežitev duha in telesa.

Publicistka in antropologinja ter igralka in šansonjerka sta se nedavno skupaj mudili na dopustu, ki sta ga preživeli na jadrnici sredi Jadrana.

»Minilo je. Prehitro. Morje me s svojo brezkončnostjo vedno očara. Prepustiti se mu na milost in nemilost je neprecenljivo,« je nepozabne počitnice opisala Lara. Ob tem je s svojimi spletnimi prijatelji delila nekaj njunih dopustniških utrinkov. Med njimi tudi fotografijo, na kateri se z Jerco sončita goli. »Nudizem se mi zdi neskončno osvobajajoč! Nobenih kopalk, ki te stiskajo in lezejo … Čista svoboda telesa in duha,« pravi igralka, ki je že desetletja zaprisežena nudistka.