Jerca Legan Cvikl : Od transformacije do uspeha

Jerca Legan Cvikl je po ascendentu neustrašna, ponosna, samozavestna, odločna levinja, ki dobro ve, kaj hoče, da pride do tja, pa ji pomaga po eni strani Saturn v prvi hiši, po drugi pa Sonce v ribah v osmi hiši. Prvi ji namreč daje disciplino, odločenost, fokus, odgovornost, vztrajnost, strogost in doslednost – predvsem do sebe, a tudi do drugih. S trdim delom, odpovedovanjem, maratonsko vzdržljivostjo tako dosega svoje cilje. Sonce pa ji po drugi strani prinaša intuicijo, sočutje, vizijo, navdih, zdi se, kot da jo vodi notranji občutek za smer, ker je v osmi hiši, pa to podkrepijo še ...