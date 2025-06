Jennifer Lopez šokirala oboževalce (Suzy)

Ni skrivnost, da za pop divo Jennifer Lopez niso lahka leta. Zadnjih nekaj je namreč preživela na čustvenem vrtiljaku ljubezni, kar zanjo sicer ni nič novega, vendar se je v tem času pobotala s svojim ljubimcem izpred 20 let, Benom Affleckom, se z njim zaročila in poročila ter posnela dokumentarni film o njuni večni ljubezni.

Ne le da je pojedla zarečeni kruh, povrhu je še kupila ogromen dom, ki ga zdaj, ko sta se ločila, ne more prodati. Težave v zasebnem življenju kompenzira s presežki v poslovnem, saj je kot gostiteljica podelitve nagrad odprla šov z nastopom, v katerem je v šestih minutah predstavila kar 23 svojih skladb. Ne, nikoli ji ne bomo mogli očitati, da karkoli naredi napol.

Tudi tokrat je dala vse od sebe, morda celo preveč, saj je vmes za trenutek zadihala le toliko, da se je poljubila s svojim plesalcem, takoj za njim pa še s plesalko. Njeni oboževalci in gledalci podelitve so bili nad to odločitvijo razočarani, saj so prepričani, da dejanje ni pripomoglo k njenemu nastopu.

Še huje: spominjalo jih je na poljub Madonne z Britney Spears in Christino Aguilero, zato so Lopezovo označili za obupano 55-letnico, ki se trudi ostati v trendu na način, ki ni najbolj primeren v obdobju, ko se njen bivši Sean Combs, bolje znan kot Diddy, na sodišču zagovarja zaradi obtožb kaznivih dejanj trgovine z ljudmi v povezavi s spolnimi storitvami, prevoza prek državnih meja za namene prostitucije in izsiljevalske zarote. Na sodišču že nekaj časa poslušajo o njegovih razuzdanih zabavah in spolnih preferencah, zato mnogi menijo, da bi bilo za Jennifer bolje, ko bi preprosto zapela in zaplesala brez nepotrebnih 'dodatkov'.

Mnoge je razburilo, da četudi je nagrado ikona prejela Janet Jackson, jo je Jennifer uspelo zasenčiti. Najmlajša sestra Michaela Jacksona, za katero se zdi, da se ne stara in je videti, kot je bila pred 20 leti, je na odru zaplesala in zapela. Devetinpetdesetletna miniaturna umetnica je dokazala, da je v izvrstni pripravljenosti in da za dober nastop ni treba poljubiti nobenega plesalca.

Res ni bilo potrebe za to, Jennifer, pravijo oboževalci.

Pred petindvajsetimi leti je bila Diddyjeva spremljevalka v slavni obleki, zato mnogi menijo, da bi bilo bolje, če bi dala mir.