Jennifer Lopez: njena filmska zvezda vse bolj sveti (Suzy)

Čeprav v zasebnem življenju nima sreče, to Jennifer Lopez ne ustavi. Pred kratkim je na filmskem festivalu Sundance predstavljala remake literarne klasike Poljub ženske pajka.

V filmu igra glavno vlogo in na prvem velikem dogodku po požarih v Los Angelesu so tako predvajali muzikal, ki je občinstvo tako navdušil, da so ustvarjalcem ob koncu namenili stoječe ovacije. Ob tem bi Jennifer skoraj premagale solze, saj jih je komaj zadrževala.

»Na ta trenutek sem čakala vse življenje. Razlog, da sem si sploh želela biti v tem poslu, je bil, da me je mama enkrat na leto posadila pred televizor in mi predvajala Zgodbo z zahodne strani. Bila sem povsem očarana in rekla sem si: 'To je tisto, kar želim početi.' In zdaj sem prvič to lahko naredila,« je razložila. Pevka je lani nastopila v filmu Neustavljivi, ki ga je režiral njen bivši mož Ben Affleck, zato je v zadnjem času deležna veliko priznanj s strani filmarjev, ki verjamejo, da si bo nekega dne prislužila še nominacijo za oskarja.