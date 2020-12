Jelenček Gustl brez pižame

Tudi Anže Kopitar ima za seboj nenavadno leto. Zadnjo tekmo so njegovi LA Kings odigrali 11. marca. »Tisti načrt, ki sem ga imel čez poletje v preteklih letih, je bil zagotovo drugačen, manj intenziven,« je pred dnevi povedal v intervjuju. Z ženo Ines ter otrokoma Nežo in Jakobom je letos preživel nekaj več časa, čeprav moštvene priprave začnejo prav na silvestrovo. Do takrat pa lahko še uživajo v prazničnih trenutkih, celo v družinskih pižamah. Najbolj ponosen član družine Kopitar je kar Gustl, ki je za božič 'objavil' tole fotografijo na instagramu. Anže je namreč tisti, ki svoje zasebne trenutke veliko raje obdrži zase, njihov štirinožni prijatelj pa se s srečno družino rad pohvali na družabnih medijih. In zakaj on ni v uniformi? »Jaz imam menda vlogo jelena in jeleni pač ne nosijo pižame,« se glasi Gustlov navihani odgovor.