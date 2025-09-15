Jelena Aščić v Normandiji: Brezmejnost Atlantika (Suzy)

Voditeljica Tednika se je odločila izogniti visokim poletnim temperaturam ter se avgusta odpravila na sever, na Atlantik, natančneje v Normandijo, deželo Viljema Osvajalca, ki je prav letos slavila 80. obletnico konca druge svetovne vojne. Obiskala je plaže, na katerih so se izkrcali zavezniki, slovito opatijo Mont Saint-Michel ter se dodobra naužila francoskega veselja do življenja, kulinarike in presunljivih razgledov.

Poletja na severu imajo svoj čar. Manj je kopanja, kar pa ne pomeni, da se na plažah nič ne dogaja. Rokavski preliv ima namreč močno plimovanje, tako se morje ob oseki toliko umakne, da lahko otočke, ki so bili dopoldne v vodi, popoldne obiščemo peš. Ta navdihujoči naravni fenomen je naša TV-voditeljica Jelena Aščić med drugim občudovala na slovitem Mont Saint-Michelu, ki je za Parizom drugi najbolj obiskani kraj v Franciji. Étretat s svojo slovito 'iglo' je od nekdaj privabljal umetnike, tudi Moneta.Klifi so beli tudi na francoski strani Rokavskega preliva.Mesteca ob Atlantiku so res ...