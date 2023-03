Jelena Aščić uteho najde v naravi

Novinarka se kot ena redkih Slovenk lahko pohvali, da je po dolgem in počez prepešačila našo lepo deželo. Pri nenehnih družbenih pritiskih je stik z naravo najboljša terapija. Redno se na pomoč zateče v gore, saj imajo te zdravilne učinke za dušo in telo.

Jelena obožuje pohode, saj se lahko po njih brez slabe vesti nagradi z lokalnimi dobrotami.

Rada se poda tudi na daljše pohode čez hribe in doline, kjer jo pozdravljajo jezera, reke in božanski razgledi. Nazadnje se je mudila na čudoviti krožni poti v osrčju Istre in se naužila meditativnih razgledov sedmih magičnih slapov reke Mirne. Šestnajst kilometrov dolgo turo je začela in končala v Buzetu, najboljša nagrada za porabljene kalorije pa so bili domači fuži s tartufi. Z nami je nesebično podelila nekaj vrhuncev dneva in nas spodbudila, da se izplača potruditi, ker si ob vrnitvi domov kot prerojen. Izkušeni pohodnici vsekakor gre verjeti.