Jedilniki Rebeke Dremelj : zdaj kuha zdravo in premišljeno

»Prvi teden me je kuharija močno morila, zato sem se odločila, da bom vnaprej pripravila jedilnik. Sestavila sem ga za dva ali tri tedne in potem glede na to nakupovala. To mi je prihranilo veliko časa, ker sem v vsej karanteni šla samo dvakrat v trgovino.« Tudi sicer je zelo organizirana. »Če vidim, da mi nekaj ne gre, to hitro uredim. Jedilnik ni bil fiksen, zato so lahko moji Sandi, Šajana in Sija izbrali, kaj bodo jedli naslednji dan, da so tudi oni sodelovali.« Zdaj je to stalna praksa v njihovi družini. »Vsako nedeljo spišem jedilnik od ponedeljka do nedelje,« pravi Rebeka. »Ta navada me je precej razbremenila in jo zato ...