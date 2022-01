Je januar pravi čas za hujšanje?

Prehrana me zanima, odkar pomnim. Imela sem zelo različni izkušnji v otroštvu, kar je vsekakor opredelilo moje življenje in življenjski slog. Odnos, ki sta ga imeli do hrane moja mama in teta, pri kateri sem preživela del otroštva, je bil zelo različen. Mama je kuhala preprosto, sezonsko in lokalno. Večinoma smo hrano pridelali sami doma in načeloma je skuhala nekaj na hitro. Teta je bila šolana kuharica, ki je delala v restavraciji in je dajala hrani velik pomen – krožniki so morali biti lepi na pogled, hrana je bila odlična s sestavinami, ki so bile vedno zdrave, in pazila je tudi na ...