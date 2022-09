Jasni Kuljaj bosta družbo delala dva znana Slovenca (FOTO)

Jasna Kuljaj komentatorske oddaje vodi od leta 2015, ko so jo povabili k sodelovanju v oddaji Brez cenzure, v kateri je skupaj z Denisom Toplakom in Laro Goršek Kos komentirala dogajanje v oddaji Kmetija: Nov začetek. Sledile so oddaje Bilo je nekoč: Brez cenzure, Od težaka do junaka in Nova zvezda Slovenije, zdaj pa se na male zaslone vrača v komentatorski zasedbi skupaj s Frankom in Chorchypom, s katerima bo analizirala dogajanje v šovu Exatlon.

Nov izziv Jasno Kuljaj nedvomno vznemirja, saj prekaljena televizijka nikoli nima dovolj dragocenih voditeljskih izkušenj, poleg tega pa ji bosta v prihodnjih mesecih za komentatorsko mizo družbo delala mišičnjaka Denis Porčič - Chorchyp in Franko Bajc, ki sta v prvi sezoni na lastni koži izkusila vse sladkosti in grenkobo najtežje televizijske športne preizkušnje.

Simpatičen in skrivnosten

Izkušeni trener Denis in rekorder slovenskih resničnostnih šovov Franko pa nista le prijetna na pogled, na kar najprej pomisli sleherna predstavnica nežnejšega spola, Jasna poudarja, da bosta zanjo precejšen zalogaj. »Če mislite, da mirno spim in si domišljam, da mi je sekira padla v med, ker imam ob sebi tako krasna komentatorja, se motite. Oba sta seveda občudovanja vredna! Sploh o Franku zadnja leta poslušam, kako oh in sploh je. Strinjam se! On je lep, postaven, res zelo simpatičen, naravno simpatičen, a ne ravno gostobeseden, pravzaprav že kar malo skrivnosten. Razmišljam in razmišljam, kako se ga lotiti, da se bo odprl. Tega nisem še povsem ugotovila, priznam. Če ima kdo kakšen nasvet, naj mi le sporoči,« se glasno zasmeji Jasna, ki ne skriva, da jo malce skrbi, kako bo v določenih trenutkih kljub namazanemu in ostremu jeziku kos zadržanemu Franku.

Brez zavijanja v vato

Na srečo pa ima na drugi strani veliko bolj komunikativnega sogovornika Chorchypa. »Pri njem hitro veš, kaj mu je všeč, kaj mu ni in zakaj mu ni. V prvi sezoni me je navdušil s svojo modrostjo in zrelostjo, ki jo imajo samo tisti, ki so dovolj stari in so poleg tega premostili tudi prehod med otroškim dojemanjem sveta in obvladovanjem samega sebe,« s pohvalami na račun simpatičnega Gorenjca ne skopari Jasna. Všeč ji je, da se zna Chorchyp vživeti tudi v vlogo tistega, ki bi najraje vrgel puško v koruzo. »Zna pokazati zmagovalno miselnost, ki se ne zatika pred malenkostmi, in je človek, ki ima pred očmi jasen cilj. To, da zavijanje v vato še nikoli ni prineslo ničesar dobrega, je verjetno miselnost, ki naju s Chorchypom druži,« pravi. Izjemno občuduje njegovo predanost trenerskemu delu, ki mojstra borilnih veščin osrečuje že dolga leta. »Zelo cenim ljudi, ki se na kakršen koli način posvečajo otrokom. Kdor zna najti pot do krhke otroške duše, jo usmerjati in voditi, je vreden vsega spoštovanja! Vem, da se Chorchyp tudi z najmlajšimi ukvarja predano in pošteno, kar je strašno lepo, da ne rečem privlačno!« poudari z vsemi žavbami namazana voditeljica.

Uživa v analiziranju ljudi

Komentatorska trojica se bo v drugi sezoni Exatlona lotila analize tekmovalcev in vsega, kar nam bo ponudila najtežja športna preizkušnja na malih zaslonih.

Srečanje različnih argumentov

Na zadnjih sedem let, ko si je pridno nabirala tudi tovrstne izkušnje pred kamero – v katero je zaljubljena skoraj dve desetletji –, gleda s strahospoštovanjem, saj so ji prinesla veliko novih poznanstev in spominov za vse življenje. »Nabrala so se prava komentatorska leta, v katerih sem si pridobila precej novega občinstva. Medtem ko sama ob koncu sezone vsake oddaje hitro potegnem črto in kar malce pozabim na vse skupaj, me še danes mnogi ljudje ustavljajo, češ, kako so se smejali ob gledanju teh oddaj. Bile so sveže, prav nič zadržane, ne čudim se, da so ljudje to radi gledali,« pravi Jasna, ki najbolj uživa, ko lahko brez zadržkov izrazi svoje mnenje. »Uživam v analizi oziroma seciranju ljudi. To najraje počnem na način, ki ohrani dostojanstvo vpletenih, hkrati pa mora biti vse skupaj dovolj sočno, da se ljudje doma vseeno nasmejijo, češ, glej jo, ta kar na glas pove, kar si misli!« se zasmeji voditeljica.

Prizna še, da je v vseh svojih oddajah iskala izhodišča za kakšno provokativno razpravo. »V resnici ne želim, da se vrtimo samo okoli tega, kaj je storil ali naredil ta in ta, ampak da je to zgolj povod za srečanje različnih argumentov. Ni slabo, če je komentator artikuliran do te mere, da jasno tvori stavke, saj si kot voditelj težko pomagam z nekom, ki se izraža zgolj s kratkimi besedicami. Če komentator ne more ponuditi ničesar več kot kratke stavke, na primer 'oh, kakšen bedak', je to zame premalo. Lepo, da si povedal, da ti nekdo ni najbolj po volji, ampak iz tega je potem treba nekaj narediti. Najti primerjave, povezati s kakšno anekdoto, to pa je že skoraj višja znanost, še posebno pri mladih generacijah, za katere se zdi, da se sploh več ne znajo izražati s podredji in priredji,« se zasmeji. Pri vodenju takšne oddaje ji je všeč tudi to, da je lahko kot komentatorka bolj sproščena. Napoveduje, da bo v letošnji sezoni Exatlona bolj naklonjena ženskam. »Predvsem tistim, ki so v življenju že veliko prestale, ker si sama ne predstavljam, da bi se po porodu, od katerega je sicer minilo že kar nekaj let, spopadala s kakršnim koli poligonom. To je zame vse malce pregrobo, moje telo tem zadevam ne bi bilo kos. Ni vajeno udarcev, grobih pristankov na tleh ali bolečine. Če bi mi spodrsnilo in bi padla, bi se verjetno kar zjokala. Jezik imam močen, učvrščena pa žal nisem,« se še glasno zasmeji Jasna.

Verjameta, da bosta kos Jasni

Franko in Denis sta v zadnjem letu večkrat združila moči, med drugim sta skupaj nastopila v videospotu Žana Serčiča.



Sanjal je o njej

Sta pa zato toliko bolj športno podkovana in čvrstih mišic njena sokomentatorja, ki se ob Jasni počutita domače. »Priznati moram, da je energija med nami res dobra. Mislim, da ne znamo igrati in se pretvarjati. Sproščeni smo in iskreni, to pa je najboljša kombinacija,« pravi Chorchyp, ki voditeljico izjemno spoštuje. »Mislim, da njeno sproščenost in odprtost s Frankom potrebujeva. Določene stvari bova zagotovo želela povedati na lep način, da ne bi kogarkoli prizadela, Jasna pa je tista v ekipi, ki bo najinim komentarjem dala piko na i. Midva sva člena, ki imata z Exatlonom veliko izkušenj, Jasna pa bo zadeve komentirala po svoje, saj verjetno razmišlja podobno kot gledalci. Zato pa sva tukaj midva s Frankom, da stvari razloživa in pokaževa, da mogoče niso takšne, kot je videti na prvi (p)ogled. Sama sva namreč na lastni koži občutila vse izzive in napore,« še pravi Chorchyp, ki se je v štirih desetletjih življenja ob dolgoletnih izkušnjah z glasbo in športom prvič soočil s televizijskim izzivom. »Tega še nikoli nisem počel in priznati moram, da rad stopim iz svojih okvirjev. Navsezadnje sem že večkrat dokazal, da imam rad izzive,« se zasmeji kleni Gorenjec, ki je prepričan, da ob sobotah zvečer, ko je na sporedu njihova komentatorska oddaja, ne bo manjkalo pikantnosti, za katere bo poskrbela ravno Jasna, o kateri naš sogovornik pravi, da je začimba za njegovo in Frankovo športno podkovanost. »Marsičesa naju lahko nauči, o tem sem prepričan. Kot tudi o tem, da se bo Franka lotila bolj kot mene,« v smehu še pove Denis, ki skupaj s prijateljem in voditeljico pričakuje obilico smeha, dobre volje in raznovrstnih razprav.

Prav razpravljanja pa se veseli tudi Franko, ki v šali pravi, da je pred začetkom oddaje Exatlon: Brez cenzure sanjal o Jasni, a da so bile sanje lepe. Ob Jasninih pripombah, da se bodo v prihodnjih mesecih bolje spoznali in da se bo v garderobah razkrilo marsikaj, pa se Franko le zadržano nasmeji. Navsezadnje se zaveda, da se jezična voditeljica le šali, in se enostavno ne more zadržati, ko gre za postavne moške. Še dobro, da ima ob sebi izkušenega exatlonovca, ki je lani pometel s konkurenco in jo bo lahko marsičesa naučil. »Eno leto je res hitro minilo in komaj že čakam, da vidim nove tekmovalce. Sploh prve tekme so zanimive, tako kot občutek, da je pred televizorjem in v studiu vse drugače, kot je na prizorišču,« pravi zmagovalec prve sezone Extalona, s katerim bi se radi pomerili številni letošnji tekmovalci in ga izzvali na dvoboj. To mu na neki način laska, saj pomeni, da so ga spremljali. »Rad tekmujem in pomeril bi se z vsakim. Težja je tekma, slajša je zmaga,« še pove Franko, pripravljen na nove podvige, pri katerih bo moral tokrat vrteti povsem drugo mišico kot lani – jezik.