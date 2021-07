DOPUSTNIŠKE PRIGODE

Jasna Kuljaj: To je bil sanjski oddih v vseh pogledih! (FOTO)

Medtem ko nekateri nestrpno čakajo in odštevajo dneve do težko prisluženega in zasluženega dopusta, si je voditeljica že nabrala moči za nove podvige. V družbi partnerja, hčerke in dobrih prijateljev je preživela nekaj neverjetnih, sončnih in zabavnih dni na čudoviti Korčuli, kjer se je njena edinka Anastazija naučila plavati.