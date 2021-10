Jasna Kuljaj: 'Ta mala' holivudarka

Jasno Kuljaj poznamo predvsem kot voditeljico in neutrudno promotorko domačega cvička, zaradi česar so ji tudi uradno podelili diplomatski naziv ambasadorke tega avtohtonega slovenskega vina. Le malo ljudi pa ve, da si je v četrt stoletja pred voditeljskim mikrofonom nabrala še bogate igralske izkušnje.



»Vedno se rada odzovem povabilom v druge izzive. Voditeljska vloga je namreč le ena od stvari, ki jih počnem. Za zdaj sem z užitkom nastopila v videospotih skupine Čuki, koroškega dua BQL, Mladih Belokranjcev in drugih,« pove zgovorna Jasna, ki so ji prijatelji nadeli vzdevek slovenska Monica Bellucci, tako podobna se jim zdi slavni italijanski igralki.



Njeni domači pa se kdaj radi pošalijo, da je 'ta mala' holivudarka. Jasna se ob tem samo sladko zasmeje, saj jo v kratkem čaka že najnovejši igralski izziv. V filmu Tina Vodopivca Nekaj sladkega bo igrala samo sebe – voditeljico.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: