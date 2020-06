Jasna Kuljaj: skriva maturantske spomine

Sezona maturantskih plesov se je zaradi epidemije premaknila na poletje, svojega pa se še vedno dobro spominja tudi voditeljica Jasna Kuljaj. Čeprav ne zanika, da se je imela lepo, pa se zaradi pričeske tistega dneva nerada spominja, tudi fotografije iz tistega obdobja pogleda zelo redko, pokazati pa jih noče nikomur. »Moj maturantski ples se je odvijal davnega leta 2000. Oblečeno sem imela nekakšno dolgo belo obleko in sem bila bolj podobna nevesti kot maturantki. Pričesko so mi speli na takšen način, da sem bila videti kot gospa v zrelih letih, zato tiste fotografije zelo redko pogledam,« nam je priznala Jasna, ki pa je v svoji dolgoletni karieri sicer vodila številne maturantske večere. »Ugotovila sem, da je današnja mladina manj obremenjena in je tudi stilsko nekako bližje sebi,« je še dodala Jasna, ki pa se rada spominja zabave po uradnem delu maturantskega plesa. »Vsi smo čakali, da ga bo konec in se gremo lahko zabavat po svoje,« še doda v smehu.

A. K., foto instagram