Jasna Kuljaj in hči Anastazija: To so najdragocenejši trenutki (Suzy)

Dekleti sta se nedavno mudili na morju, kjer sta uživali v poletnih dogodivščinah.
Fotografija: Mnoge Jasnine sledilce je presenetilo, kako velika je že njena Anastazija.
Mnoge Jasnine sledilce je presenetilo, kako velika je že njena Anastazija.

A. K., FOTO: Osebni arhiv/Instagram
15.08.2025 ob 13:00
Jasna Kuljaj ima večino leta polne roke dela s televizijskimi projekti, zato se poleti vsaj za nekaj trenutkov rada ustavi, si vzame čas zase in za svoje najbližje, še posebno edinko Anastazijo, ki se ji je rodila v razmerju z nekdanjim nogometašem Sašo Lalovićem.

Z njim sta se sicer pred časom razšla, zato zdaj sama še bolj ceni trenutke, preživete s hčerko. Dekleti sta se nedavno mudili na morju, kjer sta uživali v poletnih dogodivščinah, Jasna pa je po dolgem času objavila fotografijo svoje potomke, ki jo nerada izpostavlja v javnosti. Njeni spletni prijatelji so hitro opazili, da je desetletnica zrasla v pravo gospodično, in mnogi so prepričani, da je podobnost med mamo in hčerko neverjetna.

»Mala Jasna. Tako lepi sta skupaj, prava energija ljubezni,« so pisali. Po razhodu z Anastazijinim očetom je televizijka poudarila, da ostaja predana materinstvu in karieri.

