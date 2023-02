Januar je bil vse prej kot dolgočasen (FOTO)

A letošnji je bil vse prej kot miren, saj so se številni koncerti nadaljevali, mnogi so igrali še na zasebnih praznovanjih, kot je bilo mogoče razbrati iz številnih objav na družabnih omrežjih.

Med tistimi, ki so januarja že stopili na odre, so Modrijani, ki so leto začeli s koncertno turnejo po Sloveniji, ki so jo naslovili Najlepše domače pesmi. Začeli so 21. januarja v Dravogradu, 25. marca jo bodo sklenili s koncertom v Ormožu, vmes pa bodo nastopili po številnih krajih po vsej Sloveniji. Na njih so z njimi tudi izbrani gostje, in sicer Elda Viler, Silvo Pliberšek in mladi harmonikar Matija Merzdovnik Mencinger.

Harmonikarji Tonija Sotoška so nastopili tako na koncertu Prifarcev kot domačem Krškem, na Antonovem koncertu.

Modrijane smo lahko januarja že videli na televiziji, ob spremljanju posnetka koncerta Prifarskih muzikantov s prijatelji in vejico rožmarina, ki so ga na prvem programu predvajali kar dva petka zapored. Prifarci pa na odru Cankarjevega doma niso bili sami, temveč sta jim družbo delali dve simpatični dami, Primorka Lara Jankovič in Štajerka Dada Kladenik, sicer mezzosopranistka mariborskega Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Dada je predvsem pela, medtem ko je Lara celo zaplesala z Akademsko folklorno skupino Franceta Marolta. Modrijani so bili z njimi v Cankarjevem domu že prvič in so navdušili s svojo Ti moja rožica v dveh različicah, tudi z valčkom. Gostje Maroltovke, ki so pred leti veljale za najobetavnejše pevke ljudskih pesmi, danes gotovo sedijo na najvišjem tronu. Prav tako so bili z njimi harmonikarji Toni Sotošek, citrarka Jasmina Levičar, kitarist Primož Grašič in drugi.

Prvič so v Cankarjevem domu na koncertu Prifarskih muzikantov nastopili Modrijani.

Ker bodo Prifarci letos slavili 35. obletnico delovanja, so se že začeli pripravljati na številne koncerte, med drugim na tistega v Cankarjevem domu, kjer bodo kar tri dni zapored 25., 26. in 27. novembra. »Resno smo pristopili k tradicionalnim vajam, ki jih imamo vedno ob sredah, tako bomo na obletnico dobro pripravljeni. Naslov letošnjega tradicionalnega koncerta, ki ga bomo kar trikrat ponovili, bo Najlepših 35,« razkrivajo Prifarci.

Prifarec Mitja Ferenc z Laro Jankovič, ki je izvirno povezovala njihov tradicionalni koncert v Cankarjevem domu.

Minuli petek smo lahko videli posnetek koncerta ansambla Saša Avsenika z gosti, ki so ga s prijatelji v Cankarjevem domu pripravili pod naslovom Ne sveti zvezda v noč svetleje; na njem so nastopili Magnifico, Nina Pušlar, Bojan Cvjetićanin, Maja Keuc - Amaya, Nuška Drašček, Dejan Vunjak, Kvatropirci, Matia Krečič & Teo Collori in drugi.

Prifarski muzikanti letos slavijo 35 glasbenih let.

Harmonikarji Tonija Sotoška, ki so prav tako zaigrali s Prifarci v Cankarjevem domu, pa so nastopili tudi na Antonovem koncertu v Krškem, ki ga v januarju že tradicionalno organizira družina Sotošek. Začeli so ga mladi harmonikarji, učenci Tonija Sotoška, Boštjana Povšeta in Janeza Lekšeta. Zapeli so še učenci otroškega pevskega zbora OŠ Koprivnica, Vokalna skupina Ivana Cankarja, v kateri prepevata dva sinova Tonija Sotoška, z njimi so bili Modrijani, Štirje kovači in seveda Prifarski muzikanti, medtem ko je za povezovanje skrbel znani humorist Vinko Šimek.