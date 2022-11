Janu Cvitkoviču ni nerodno poprijeti za fizična dela

Medtem ko so v Nemčiji nedavno premierno prikazali najnovejši kratki film Jana Cvitkoviča A ti mene slišiš?, v teh dneh pa je doživel še premiero na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, Jan brez zadrege pove, da je preživel tudi kar nekaj težkih časov. V določenem trenutku namreč od filma, ne glede na to, kako dober je pri ustvarjanju, enostavno ni mogel več živeti. »Ko so mi zavračali scenarije drugega za drugim, sem si rekel, da bom drugače poskrbel zase.

Naključno, če lahko temu rečemo tako, sem poprijel za druga dela. Pridružil sem se prijatelju pri zidariji. Najprej za veselje, nato pa sem delal za denar. Lotil sem se tudi drugih del – kot gozdar sem šel v gozd sekat drevesa, delal sem kot fizični delavec po vinogradih. Moram priznati, da sem se v teh treh letih in pol počutil odlično, naučil sem se tudi voziti traktor, kar je bila moja dolgoletna želja. Popolnoma sem spremenil okolje, družbo in navade, kar mi je zelo koristilo,« pove Jan, ki je postal celo lovec in se dobro znajde tudi pri tem.