Janja Garnbret v skalah: najtežje doslej (Suzy)

Ste mislili, da sta dve zlati olimpijski kolajni dovolj za adrenalinsko Korošico? Nikakor! Janja Garnbret se ne zadovolji zlahka z uspehi. Ne meri jih v medaljah in priznanjih, temveč v doseganju osebnih mejnikov.

Pred dnevi je postavila še enega v plezalni karieri. Čeprav bi se rada večkrat podala med skale, kjer nanjo preži negotovost naravne smeri, je presrečna, da ji je uspelo preplezati eno najbolj težavnih doslej. Označena je kar z 8C, da imajo svetovni mojstri plezanja strahospoštovanje do tega, kar počne naš ženski pajek.

Stene, s katerimi se druži prvakinja, imajo vsaj tako nenavadna imena, kot so njeni podvigi. Popolni mrk in Mišja peč sta osvojena, zato je čas za naslednje vrtoglave poti in razloge, da se ji bo klanjala celotna plezalna smetana.