Janja Garnbret: Šampionka v družbi legend (Suzy)

Četrtega maja je spet potekal Wings For Life, edinstveni dobrodelni tek, ki se hkrati odvija po vsem svetu. Vsa zbrana sredstva so namenjena dobrodelni organizaciji Wings for Life, ki želi najti zdravilo za poškodbe hrbtenjače. Fundacija podpira mnoge projekte, tečejo za tiste, ki tega ne zmorejo.

Med tistimi, ki so se udeležili teka, je bila tudi Janja Garnbret, saj je ena glavnih sponzoriranih športnikov podjetja Red Bull, ki dogodek podpira. Zato ni tekla v domovini, pač pa v Miamiju, kjer je srečala ne enega, ampak dva svetovna zvezdnika. V floridski prestolnici je za ogrevanje našla čas za metanje na koš z legendarnim Goranom Dragićem in dokazala, da je šampionka brez primere, ko je koš zadela s sredine igrišča in navdušila celo našega košarkarskega mojstra.

Za tem jo je na teku pozdravil glasbenik Jon Bon Jovi, ki je z veseljem poziral z našo šampionko. Vsekakor bo to izlet v Miami, ki ga ne bo tako zlahka pozabila.