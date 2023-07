Janja Garnbret: Premagala sem negativne misli (Suzy)

Štiriindvajsetletna Janja Garnbret, ki je v zadnjih letih osvojila prav vse lovorike, ki se jih da osvojiti, se je na začetku leta spopadala z zlomom palca, to je bila tudi njena prva resna poškodba v izjemno uspešni karieri. S trudom in predanostjo je premagala tudi to prepreko, o kateri je dejala, da ni bila najlažja, saj je ženska, ki vedno stremi k popolnosti, a očitno je bila hkrati prav ta tista, ki jo je potegnila iz brezna dvomov. »Ni se bilo lahko vrniti nazaj, priznam, da sem imela veliko dvomov in negativnih misli, ali se bom sploh še vrnila,« je pred svetovnim prvenstvom v Bernu, na katerem upa tudi na vstopnico za olimpijske igre v Parizu, priznala naša prvakinja. Njena vrnitev na plezalne stene je bila brezhibna, Janja je nedavno v svojo knjigo uspehov zabeležila jubilejno, 40. zmago na tekmah za svetovni pokal. »Te številke še nisem čisto dojela, saj nisem oseba, ki bi štela zmage, čakala na tekme in trenutek, ko bom podrla nov rekord. Rada pravim, da imam najboljšo službo na svetu, tako pa bo ostalo še nekaj časa,« nam je pred novimi izzivi zaupala najboljša plezalka na svetu.