Janez Škrabec: Umreti je treba mlad, a čim pozneje (Suzy)

Vsem je položil na srce, naj mu ne kupujejo daril, lahko pa prispevajo v Ustanovo patra Stanislava Škrabca, ki skrbi za štipendiranje študentov slovenščine in drugih slovanskih jezikov. Druženja se veseli, saj ima iskreno rad ljudi. Svetovljan, izjemen poznavalec literature in umetnosti, uživa v ustvarjanju in novih projektih. Tudi ko so zaradi razmer v Rusiji in Ukrajini projekti začasno zastali, ga to ni vrglo iz tira, temveč je s sodelavci poiskal nove poslovne priložnosti po Evropi. Z Janezom Škrabcem se je vedno užitek pogovarjati. Je prava zakladnica modrosti, znanja, vedoželjnosti, gen...