1 OKTOBER, MEDNARODNI DAN STAREJŠIH

Janez Hočevar - Rifle: Pomembna je kakovost, ne dolžina življenja

Starost je lahko lepa, le če jo sprejmemo in tudi v poznejših letih živimo in dihamo s polnimi pljuči, se ob mednarodnem dnevu vseh tistih, ki so starejši od 65 let, strinjajo naši znani sogovorniki. Ker leta ne prinašajo le modrosti, temveč včasih tudi kakšno tegobo, so nam zaupali, kako sami ostajajo vitalni in aktivni.