Janez Dolinar, zlati glas, ki bo ostal za vedno (Suzy)

Kaj reči o človeku, ki nas je toliko let božal skozi radijske in televizijske sprejemnike? Janez Dolinar je nanizal že sedem desetic, pri tem pa ohranil vitalnost in vedrino. S prepoznavno barvo glasu se je zapisal med legende. Pokukali smo na praznovanje okrogle obletnice, na kateri je bilo vse v znamenju prijateljstev. Slavljenca so presenetili s harmoniko, ki je zadonela po soseski. Njemu se sicer zdi, da so leta kar švignila mimo. A ko se ozre nazaj, naleti na neprecenljivo zapuščino. Toliko koncertov, festivalov, prireditev, oddaj, skratka veliko sodelovanja z ljudmi dobre volje.

Z Betko Šuhel Mikolič sta v dvoje stala na vseh odrih po Sloveniji.

Poleg zveste prijateljice Betke je ob dedku pogosto ljubek vnuk Lun.

Jasna Kuljaj je prišla na rojstnodnevni zajtrk.

Za posebno poglavje sta poskrbeli Betka Šuhel Mikolič in Jasna Kuljaj, s katerima je pogosto stal na odru. Obe zatrjujeta, da je bila milina delati s takšnim profesionalcem in kavalirjem. Redki so tako zabavni, marljivi in delovni, kot je on. Pelo se je in plesalo, se objemalo, si čestitalo in nazdravljalo. Hči Ana je prišla z najmlajšim članom družine Lunom, ki ima v dedkovem srcu posebno mesto, skupaj s sestricama, saj ga ohranjajo v odlični kondiciji. Pripoveduje jim zanimive zgodbe in neizmerno uživa, kadar so skupaj. A mi Janeza vseeno pogrešamo, saj se nas je z nežnim, globokim in pripovednim glasom vedno dotaknil. Sodi namreč med redke mojstre, ki znajo govorno besedo odeti v toplino. Zato nas vselej ogreje pri srcu, kadar zaslišimo gospoda Dolinarja.