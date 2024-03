Janez Benčina - Benč zaključil pomembno obdobje: »Vedno enkrat pride konec« (Suzy)

Eden naših najprepoznavnejših pevcev in skladateljev ima za seboj zavidljivo glasbeno kariero, na petkovem koncertu v ljubljanski Cvetličarni pa je dokončno in za vedno zaprl vsaj obdobje skupine September, če ne še kakšno več. Pri 75 letih človek namreč nikoli ne ve. In toliko jih je minulega decembra dopolnil. V petek je praznoval. Živeti tako polno življenje, kot ga je živel in ga še živi on, je zagotovo redkost. Marsikdo mu je zavidal rokenrol. Energijo ter živahnost misli in pogleda, ki še danes krasijo tega 'upokojenca' polnega srca, pa mu lahko zavidamo vsi. Benč, še na mnoga! Interv...