Jane, Tony in Sinéad: odšle so tri legende (Suzy)

Letošnje leto nam je vzelo že kar nekaj velikih zvezd, v juliju, ki je ravno dobro za nami, so se poslovile kar tri: šestinsedemdesetletna Jane Birkin, šestindevetdesetletni Tony Bennett in šestinpetdesetletna Sinéad O'Connor.

Jane je bila poosebljena lepota sedemdesetih let. Sicer se je rodila v Veliki Britaniji, a ko je leta 1969 posnela svoj prvi francoski film, se je za vedno preselila v Francijo. Na snemanju je namreč spoznala Sergea Gainsbourga, se vanj zaljubila in z njim posnela več skladb, med drugim tudi Je t'aime ... moi non plus, ki je znana po zvokih ekstaze. Bila je tudi navdih za legendarno Hermèsovo torbico Birkin, ko je na letalu sedela zraven direktorja podjetja in so ji iz torbice popadale vse stvari. Hudomušno mu je namignila, naj podjetje izdela večjo torbico. Vse ostalo je zgodovina. Poročila se je dvakrat, imela je tri hčerke.

Jane je postala tako pomemben del Pariza, da so jo označili za angleško-francosko ikono.

Starši Anthonyja Benedetta so iz italijanske Kalabrije odšli v New York, vendar so živeli v revščini. Morda zato ni presenetljivo, da je bil njegov prvi psevdonim kar Joe Bari. Tonyju so starši privzgojili ljubezen do umetnosti in glasbe in že pri desetih letih je navduševal s svojim glasom. Boril se je v drugi svetovni vojni, na prvi bojni liniji v bližini Dachaua, čemur je rekel 'neskončna nočna mora'. Ko se je vrnil, je ustvaril čudovito kariero, ki je trajala več kot sedemdeset let. Skupno se je poročil trikrat in imel štiri otroke. V življenju je prejel kar dvajset grammyjev in dva emmyja in ustanovil šolo, ki jo je poimenoval po svojem prijatelju Franku Sinatri.

Ko se je Tony prvič poročil, se je dva tisoč oboževalk obleklo v črno in mladoporočenca počakalo pred cerkvijo.

Čeprav je svet Sinéad najbolje poznal po skladbi Nothing Compares 2 U, ki jo je napisal Prince, se je za njenim čudovitim glasom skrivalo veliko trpljenja. Irska pevka se je vse življenje borila z demoni, ki so načenjali njeno mentalno zdravje. Že kot najstnica je leto in pol preživela v enem zloglasnih magdalenskih domov, v odrasli dobi pa je postala razvpita tudi zato, ker je na televiziji med nastopom raztrgala fotografijo papeža. A je bila veliko več kot le kontroverzna figura v svetu glasbe. Bila je ženska z izjemnim glasom, ki je glasno opozarjala na krivice, mati štirih otrok, ki ni mogla preboleti samomora najmlajšega, sedemnajstletnega Shana.