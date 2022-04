Jane Fonda: Smrti se ne bojim!

Letos bo praznovala že 85. rojstni dan in slavna igralka ter nekdanja zvezda aerobike je zadovoljna, da je pri svojih letih tako čila in zdrava, čeprav 'servisirana'. »Zelo dobro se zavedam, da sem bliže smrti,« je povedala pred kratkim.

»In to me sploh ne moti. Bolj me moti, da moje telo ni več moje. Moja kolena niso moja, moji kolki niso moji, niti moja rama ni več moja. Če si pri starejših letih živ in kolikor toliko zdrav, pa to ni pomembno. Živa sem in še vedno delam, koga briga, če nimam svojih sklepov! Lahko si zelo star pri 60 ali pa zelo mladosten pri 85!« je vzkliknila Jane Fonda, ki se je pred kratkim poklonila prijateljici in soigralki v nadaljevanki Grace in Frankie Lily Tomlin, ki je pustila odtis svojih rok in nog na Pločniku slavnih.

Igralki sta navdušeni nad priložnostjo, da v nadaljevanki pripovedujeta zgodbe starejših dam, ki nikakor niso za odpis. »Res nisva pričakovali, da bova pri teh letih igrali v uspešnici,« je povedala Lily. »Hkrati pa je to najino prijateljstvo le poglobilo.«