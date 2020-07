Jana Morelj na naši obali: na delovnih počitnicah

Le kdo se lahko pohvali, da sme iti za dva tedna na tako prima delovni oddih, kot si ga je privoščila Jana Morelj? Radijska voditeljica jo je popihala na Obalo, kjer sta jo z odprtimi rokami sprejela kolega Tomaž Klepač in Iztok Gustinčič.



Skupaj so kar na plaži ustvarjali radijski program, vmes pa zganjali norčije in se predvsem neizmerno zabavali. Jana se je fantoma zahvalila, da je lahko del svojih počitnic preživela v njuni družbi, kar jo je malce poneslo v otroštvo, ko je čez poletje odvihrala k dedku in babici.



Tokrat je ona spremljala zgodbe najmlajših, ki so na različne načine zaznamovali enega najbolj nenavadnih šolskih oddihov doslej. Seveda ni manjkalo niti zabavnih glasbenih izzivov, kajti prikupni trio je sestavil prav posebno počitniško skupino.