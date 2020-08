Jan, si to ti?!

’Ena’ teta za

60 kun

Ste tudi vi pomislili, da je na fotografiji mlajši brat? Podobnost je več kot očitna, zanjo pa je kriva frizerka, ki jespremenila v slavnega pevca.Radijski in televizijski voditelj nad svojo novo pričesko ni ravno najbolj navdušen, saj pravi, da ga je ’ena’ teta na Krku ostrigla za 60 kun. Lahko bi rekli malo denarja, malo muzike, česar se zaveda tudi Avdić in prizna, da je zelo zadovoljen s svojim frizerjemin da ga nikoli ne bi zamenjal.Zvest mu je že 20 let, v tem času pa ga je prekrstil v princa škarij in sultana glavnika. Vendar pa je bila nuja na oddihu prevelika, zato je Denis podlegel skušnjavi ter se usedel na stol druge frizerke. Rezultat je viden, po njegovem mnenju je sedaj ostrižen na motiko.