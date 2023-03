Jan Ravnik je ob Taylor Swift zaplesal v zgodovino

Zapeljivi Slovenec je eden redkih, ki so se zavihteli med svetovno plesno elito. Odkar se je Jan Ravnik preselil v Ameriko, niza uspeh za uspehom. Zdaj je del najožje ekipe slavne Taylor Swift.

Zvezdnica ga je osebno izbrala za enega svojih glavnih plesalcev na turneji, že s prvim koncertom pa so postavili svojevrsten rekord. Pritegnili so namreč največ pozornosti v zgodovini ženskih nastopov.

Jana je doletela čast, da pleše neposredno ob Taylor Swift.

»Več mesecev sem moral molčati, saj so takšni projekti označeni s strogo tajnostjo. Najprej moraš prestati več avdicijskih krogov, nato sledi še finalni izbor, pri katerem šteje vsak detajl. Tudi postavitve, kje bo kakšen plesalec stal, so zelo premišljene, zato si štejem v veliko čast, da so me dali ob bok eni največjih glasbenic vseh časov. To so sanje vsakega umetnika in zavedam se, da je bilo vredno dolgih let trdega treninga, odrekanja in predanosti,« nam je sporočil presrečni Jan.