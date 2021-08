Jan Plestenjak v zvezdah: Strast in ljubezen na preizkušnji

Jan je po ascendentu družaben, zgovoren, priljubljen, iznajdljiv, mladosten dvojček, a Saturn, ki je v konjunkciji s tem, mu dodaja resnost, odgovornost, modrost, notranjo zrelost. Njegov vladar Merkur je sicer v ribah, v hiši kariere, in skrbi za njegov navdih, karizmo, intuicijo in ustvarjalno žilico. Zmehča ga, daje mu sočutje, čustveno občutljivost. Težava je v tem, da je v kvadratu s Saturnom, kar je tako, kot bi bil dvakratno ujet v isto energijo. V pozitivnem delu ga to sicer naredi bolj discipliniranega, perfekcionističnega, natančnega in predanega svojim ciljem, a hkrati je lahko izre...