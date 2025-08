Jan Plestenjak obkrožen z ljubeznijo (Suzy)

Dvainpetdesetletni slovenski pop zvezdnik zna uživati – tudi ko dela. Jan Plestenjak je znan po tem, da je izvrsten gostitelj in da se je naučil zajemati življenje z veliko žlico. To je spet dokazal, ko je v svoj strunjanski raj, kjer uživa s svojo izbranko Tadejo Majerič, povabil Anžeta Langusa Petroviča, znanega tudi kot Dagija. Povabilo je bilo namreč delovno-zabavne narave.

Mi že čakamo novo uspešnico. Foto: osebni arhiv/instagram

Zakaj ne bi združil prijetnega s koristnim, ko sta lahko s producentom snemala glasbo in hkrati uživala v dobri hrani z najljubšima osebama. Na druženju seveda nista manjkali Monika Avsenik, Dagijeva žena, in nekdanja tenisačica Tadeja, ki je Janu ukradla srce. Skupaj so se najedli in napili, nazdravili dobremu prijateljstvu, potem sta se fanta zaprla v studio in nedvomno ustvarila novo uspešnico, ki jo tudi mi že komaj čakamo. Na zdravje, druščina!